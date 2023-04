Extendam transforme un ancien centre d'affaires en Appart'Hotel !

(Boursier.com) — Suite à l'acquisition des murs d'un immeuble de bureaux de 770 m(2), avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt, EXTENDAM débute une opération de reconversion urbaine avec un nouveau partenaire : le Groupe WS et son enseigne Work & Sleep. L'immeuble sera entièrement transformé en résidence Work & Sleep proposant un hébergement adapté aux courts et longs séjours avec un ADN corporate.

Grâce à cette opération de réhabilitation urbaine, cet immeuble sous-exploité et obsolète, proposera en 2024, 41 appartements avec services hôteliers.

Situé entre la Route de la Reine et le boulevard Jean Jaurès, deux artères particulièrement dynamiques et commerçantes, à quelques minutes de la Mairie de Boulogne-Billancourt, l'immeuble de bureaux de 6 étages était sous-occupé depuis quelque temps et ne correspondait plus aux besoins du marché.

Grâce à l'alliance des expertises d'EXTENDAM et du Groupe WS, l'immeuble va pouvoir reprendre vie dans un format hybride, entre hôtel et appart'hôtel traditionnel, à destination des travailleurs nomades en quête d'un hébergement pour une nuit, une semaine ou un mois. Ce concept innovant, à usage mixte entre bureaux et offre hôtelière, est boostée par l'augmentation de la mobilité professionnelle et une demande croissante de logements accessibles, économiques et connectés.

En 2024, les 41 appartements, équipés des prérequis de bureautique et d'une kitchenette, proposeront de nombreux services associés (ménage, blanchisserie, petit-déjeuner, surveillance...) mais également des prestations comme l'organisation de leurs déplacements. L'actif dispose enfin d'un jardin très agréable pour faire une pause ou se reposer entre deux rendez-vous.

Cette transformation correspond parfaitement aux besoins et au dynamisme de Boulogne-Billancourt, l'une des villes des Hauts-de-Seine les plus attractives en création d'emplois. À proximité des stations de métro (ligne 9 et 10), du Parc des Princes, de la Seine Musicale, de Roland-Garros ou encore de l'Hippodrome de Paris Longchamp, ce nouveau produit para-hôtelier pourra compter sur l'expertise du Groupe WS pour le développement d'une offre servicielle d'un nouveau genre, en phase avec les besoins du marché et d'une clientèle adepte de nouveaux modes de travailler.