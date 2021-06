EXTENDAM, Bpifrance et Solanet Gestion Hôtelière viennent de conclure l'acquisition de la société SCSP

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EXTENDAM , Bpifrance et Solanet Gestion Hôtelière viennent de conclure l'acquisition de la société SCSP, holding familiale qui contrôle, exploite et gère un large portefeuille d'hôtels en France. Les actionnaires historiques de SCSP restent au capital avec une prise de participation minoritaire de la nouvelle structure d'investissement. Il s'agit, à ce jour, de l'opération française la plus importante de l'année en taille de portefeuille...

"Cohérent et équilibré, le portefeuille de la société, constitué sur 40 ans, compte 12 actifs économiques et milieu de gamme et près de 1.200 chambres, ainsi qu'un futur hôtel en construction d'environ 100 chambres. Portée par des marques internationales fortes et identifiables, la plateforme dispose de leviers d'amélioration et de performances significatifs, au moment où la sortie de crise se profile" estime l'établissement.