(Boursier.com) — Déjà présent au capital d'Exotrail, Innovacom participe au nouveau tour de financement de l'entreprise qui lève 54 millions d'euros dans le cadre d'une série B. Cette levée de fonds doit permettre à l'expert de la mobilité spatiale d'accélérer sa croissance à l'international et son passage à l'échelle industrielle.

"Nous sommes très heureux de réaffirmer notre soutien financier à Exotrail et de continuer à accompagner leur développement pour faire émerger un champion français dans le domaine du New Space. La vision holistique de la mobilité spatiale développée par Exotrail et sa capacité à proposer un nouveau paradigme permettant aux constellations de satellites de devenir économiquement et écologiquement durables s'inscrivent en parfaite cohérence avec la thèse d'investissement industriel d'Innovacom" explique Frédéric Humbert, Partner au sein d'Innovacom.