Exodigo annonce la clôture d'un cycle de financement de série A d'un montant de 105 M$

(Boursier.com) — Exodigo , l'innovateur en intelligence artificielle (IA) qui modernise la cartographie souterraine, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série A d'un montant de 105 millions de dollars, qui vient convertir les 30 millions de dollars précédemment obtenus sous forme de SAFE, pour un total de 118 millions de dollars en financement depuis le lancement en 2021.

Ces investissements ont été menés conjointement par Greenfield Partners et par l'investisseur existant Zeev Ventures, avec la participation d'autres investisseurs existants comme SquarePeg, 10D VC, JIBE et National Grid Partners. Avec un financement total dépassant à ce jour les 118 millions de dollars depuis son lancement en 2022, Exodigo est à la tête d'une réinvention complète de la cartographie souterraine. L'entreprise entend utiliser ce nouveau capital pour étendre son équipe internationale, accélérer le développement d'une ligne de produits en libre-service et soutenir son expansion sur de nouveaux marchés...