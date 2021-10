Exciva GmbH : série A de 9 ME

(Boursier.com) — Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement, via son activité Andera Life Sciences spécialisée dans les biotechnologies et les technologies médicales, mène la série A de 9 millions d'euros d'Exciva GmbH, société allemande de biotechnologie clinique qui développe un nouveau composé thérapeutique pour le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

LBBW Venture Capital et Cure 8 participent à cette première série.