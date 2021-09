Evommune : du nouveau

(Boursier.com) — Après s'être positionné comme investisseur de référence, Andera Partners participe aux côtés de LSP, de l'investisseur existant Pivotal bioVentures Partners et d'autres investisseurs américains de premier plan, au financement de la série A de 83 millions de dollars d'Evommune, société biopharmaceutique développant des thérapies innovantes dans le domaine de l'inflammation chronique, en particulier pourles affections dermatologiques.

Evommune a été fondée en 2020 par des vétérans de l'industrie et anciens dirigeants de Dermira, société spécialisée en dermatologie acquise par Eli Lilly en janvier 2020, notamment Luis Peña, président et directeur général, Eugene A. Bauer, MD, Chief Medical Officer et Hans Hofland, PhD, vice-président principal en charge de la recherche. La société utilise la peau pour découvrir de nouvelles approches permettant d'accélérer le développement de médicaments dans le domaine de des affections inflammatoires auto-immunes. En utilisant cette nouvelle plateforme de criblage, Evommune est capable d'identifier des molécules différenciées qui ont une plus grande probabilité d'être efficaces dans le traitement de patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques.