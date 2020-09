Evli met à jour ses rapports ESG afin de fournir plus d'informations sur la responsabilité de ses fonds

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Evli met à jour ses rapports ESG afin de fournir plus

d'informations sur la responsabilité de ses fonds.

"La responsabilité est un domaine d'importance stratégique pour Evli, et en 2020, nous avons continué à faire progresser notre démarche d'investissement responsable" commente l'établissement. "L'un de nos objectifs de développement a été d'innover sur la manière dont nous rendons compte de la responsabilité (ESG) des fonds d'Evli. Nos rapports ESG récemment mis à jour fournissent aux investisseurs l'un des examens les plus larges et les plus complets de la responsabilité de fonds sur le marché".

" La transparence fait partie intégrante de l'investissement responsable chez Evli, c'est pourquoi il était naturel pour nous d'être les premiers en Finlande à lancer la publication de rapports ESG sur nos fonds dès 2017. Nos rapports actualisés comprennent certains chiffres clés et familiers sur l'ESG issus de rapports précédents, tels que la notation ESG et l'analyse de la responsabilité des entreprises du Global Compact des Nations Unies. Ces rapports comptent également de nouvelles analyses, par exemple en termes d'indicateurs climatiques et de risque de réputation ", déclare Outi Helenius, responsable du développement durable chez Evli.

En raison de l'importance croissante du changement climatique, ces nouveaux rapports comprennent plusieurs indicateurs liés à la gestion du changement climatique, qui constitue désormais une catégorie à part entière. En ce qui concerne les indicateurs climatiques, ces nouveaux rapports présentent l'empreinte carbone du fonds calculée conformément à la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), la part du fonds dans les entreprises détenant des réserves de combustibles fossiles, ainsi que la classification de la transition des entreprises à faible émission de carbone, basée sur l'analyse du MSCI.

Dans l'ensemble, le rapport ESG de chaque fonds comprend les données de base, les chiffres clés ESG, les indicateurs du risque de réputation de l'investissement et les indicateurs climatiques. Le rapport montre également l'évolution des notations ESG du fonds et de son empreinte carbone, ainsi que les dix principaux investissements du fonds. En outre, le rapport fournit une description de la stratégie ESG du fonds, des approches de l'investissement responsable, des exclusions spécifiques au fonds ainsi qu'une explication détaillée du travail d'engagement d'Evli.

Comme les précédents rapports ESG d'Evli, ces rapports actualisés s'appuient sur la base de données ESG du MSCI. Le MSCI est une société indépendante d'analyse ESG disposant d'une vaste base de données mondiale.

Engagements et initiatives d'Evli en matière d'investissement responsable :

Evli a signé les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) en 2010. Elle est membre investisseur du Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 2007 et membre du Finsif - le Forum finlandais de l'investissement durable - depuis 2010. Evli participe à plusieurs projets d'engagement communs, tels que les lettres d'investisseurs du Carbon Disclosure Project, le projet Climate Action 100+ et les efforts de plaidoyer menés par les UNPRI sur les secteurs du pétrole et du gaz.