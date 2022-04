Evli et EAB envisagent un rapprochement

(Boursier.com) — Evli Plc et EAB Group Plc ont signé une lettre d'intention, en vertu de laquelle les parties étudient un rapprochement potentiel de leurs activités.

Ce rapprochement donnerait naissance à l'une des principales sociétés cotées sur la Bourse d'Helsinki à offrir des services d'investissement et de gestion de portefeuilles aux institutions, aux entreprises et aux particuliers. Les deux sociétés partagent un engagement fort pour l'investissement responsable et la production de solutions d'investissement durables.

Maunu Lehtimäki, CEO d'Evli, a déclaré : "Cette opération est une étape vers l'objectif à long terme d'Evli de devenir l'un des principaux gérants d'actifs nordiques. La similarité des cultures et les valeurs partagées par les deux entreprises créent une bonne base pour une fusion réussie."

Daniel Pasternack, CEO de EAB, a commenté : "Avec Evli, nous sommes tous deux engagés dans l'investissement responsable et, en unissant nos forces, nous pouvons viser une croissance rapide, tant au niveau national qu'international, en tant qu'expert de l'investissement responsable. En outre, cette combinaison nous donnera une position forte dans la gestion d'actifs institutionnelles et dans les activités Incentive & Reward."