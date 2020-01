Evli donne la priorité à l'investissement responsable dans sa démarche stratégique











(Boursier.com) — La société de gestion finlandaise Evli souhaite mettre l'accent sur la responsabilité de ses investissements, c'est pourquoi Evli a décidé de mettre la responsabilité au coeur de ses réflexions stratégiques pour les années à venir.

L'investissement responsable fait partie intégrante de la gestion de portefeuille chez Evli depuis déjà plusieurs années, mais placer la responsabilité au coeur de la démarche stratégique vise à en renforcer l'importance pour la société. Les objectifs visés par ce nouveau positionnement sont d'améliorer le reporting ESG sur les fonds d'Evli comme sur les investissements des clients, d'approfondir l'intégration ESG dans la gestion de portefeuille, de lancer de nouveaux fonds d'investissement responsable et de fixer des objectifs en matière d'impact climatique.

Ces objectifs et leur mise en oeuvre seront activement pilotés par une nouvelle équipe dédiée à l'investissement responsable d'Evli : le Responsible Investment Executive Group. Outre le PDG de la société, le Responsible Investment Executive Group compte notamment les cadres du service juridique et de la gestion des risques, des départements dédiés aux clients institutionnels et privés, de l'équipe de gestion et de celle d'investissement responsable.

"La responsabilité est devenue un facteur de plus en plus important pour nos clients, et nous voulons souligner l'importance de sa mise en oeuvre dans nos investissements en la plaçant au coeur de notre stratégie. La lutte contre le changement climatique a toujours constitué un enjeu très important pour notre société et nous voulons proposer des produits d'investissements qui répondront à ce défi et nous souhaitons également fixer des objectifs concrets pour nos actions", explique Maunu Lehtimäki, PDG d'Evli Bank.

Dans le cadre du développement de sa démarche d'investissement responsable, Evli exclura désormais les fabricants de tabac de l'ensemble de ses fonds dans une limite de 5% de revenus. Les fabricants d'armes controversées étaient quant à eux déjà exclus des investissements. Les principes d'investissements d'Evli en matière de lutte contre le changement climatique seront également renforcés, l'extraction de sables bitumineux étant ajoutée aux secteurs exclus dans une limite de 30% des revenus. En accord avec ses principes de lutte contre le changement climatique, les entreprises productrices de charbon thermique dans une limite de 30% et les entreprises produisant de la tourbe pour la production énergétique sont elles aussi déjà exclues des fonds Evli.

De plus, Evli a créé un groupe de fonds soumis à une exclusion plus large. Ces fonds excluent les fabricants d'alcool, d'armes, de combustibles fossiles et de charbon, ainsi que les sociétés de divertissements pour adultes et de jeux de hasard, en plus des politiques d'exclusion déjà existantes.