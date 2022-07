Evli célèbre les 10 ans de la stratégie Evli Short Corporate Bond

(Boursier.com) — Initialement lancé en 2004, le fonds Evli Short Corporate Bond est gérée depuis juin 2012 par Juhamatti Pukka, Head of Fixed Income chez Evli. Sur moyen-long terme, le fonds fait partie du premier quartile de sa catégorie selon Quantalys et affiche une performance positive de 11,82% depuis 10 ans (données au 23.06.22).

Evli Short Corporate Bond Fund est un fonds d'obligations corporate qui investit principalement dans des obligations libellées en euros émises par des sociétés et des banques européennes avec une duration résiduelle à court et moyen terme, ainsi que dans d'autres instruments générateurs d'intérêts. Les investissements sont réalisés dans des obligations ayant une notation de crédit à la fois Investment Grade et High Yield.

Le gérant intègre également à sa stratégie d'investissement des titres non notés et des obligations émises sur les marchés nordiques peu couvertes par les analystes.

Le fonds Evli Short Corporate Bond est classé article 8 selon le SFDR et respecte les principes d'Evli en termes d'intégration ESG, d'engagement et d'actionnariat actif.

