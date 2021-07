Eutopia reconnue B Corp "Best For The WorldTM"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds d'investissement Eutopia est né d'une double conviction : d'une part, la société de consommation vit une mutation profonde et doit se réinventer pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux ; d'autre part, les investisseurs ne devraient pas avoir à choisir entre impact et performance. Eutopia accompagne des consummer start-up engagées dans la création de valeur durable et partagée qui répondent toutes au triptyque : "bon pour moi, bon pour la société, bon pour la planète".

Ce modèle a été largement validé par la crise sanitaire : sur un an, les sociétés en portefeuille ont généré un CA en hausse de 65%, tandis qu'Eutopia bouclait en décembre 2020 le lancement d'un nouveau fonds de 100 ME.

Pour matérialiser son engagement en faveur d'une finance responsable, Eutopia s'est fait certifier par "B Corp" en 2020, l'une des premières sociétés de gestion à obtenir cette certification. Cette même année, le fonds se dotait du statut d'entreprise à mission et rejoignait plusieurs initiatives multilatérales comme la Charte de l'Investissement Responsable des Nations Unies, l'Initiative Climat 2020, le collectif Sista qui veut réduire les inégalités de financement entre femmes et hommes entrepreneurs, et s'engageait dans le venture philanthropique avec la Make.org Foundation.

Cette philosophie en action s'applique aux start-up en portefeuille. Eutopia accompagne ses participations très en amont dans leur démarche ESG : audit au moment de l'investissement, calcul de l'empreinte carbone, objectif d'obtenir le statut d'entreprise à mission pendant la période d'investissement, accompagnement sur la certification B-Corp, organisation de Fresque du Climat pour sensibiliser les fondateurs aux enjeux climatiques etc...