European Diversified Infrastructure Fund III : First Sentier Investors clôture la plus grande collecte de fonds jamais réalisée

(Boursier.com) — Le 30 novembre 2020, First Sentier Investors (FSI) a réussi la levée de fonds de la série 1 pour le European Diversified Infrastructure Fund III (EDIF III), avec plus de 2,2 Milliards d'euros d'engagements de fonds et environ 1,2 Milliard d'euros supplémentaires d'engagements de co-investissement potentiel collectés auprès de 36 grands investisseurs institutionnels mondiaux.

Les investisseurs ayant investi dans les fonds précédents (EDIF I & II) représentent 60% des engagements pour EDIF III. Plus de 80% des investisseurs sous-jacents de l'EDIF III sont des investisseurs institutionnels européens, avec des engagements supplémentaires d'investisseurs institutionnels asiatiques, australiens et nord-américains.

L'EDIF III vise à atteindre son objectif de 3,5 Milliards d'euros via un nombre limité de séries de levée de fonds. Ces séries sont conçues pour garantir une discipline de ciblage d'investissement, tout en permettant un déploiement rapide des capitaux des investisseurs.

Le fonds s'inscrit dans la même stratégie d'investissement fructueuse que les fonds EDIF I et II, en ciblant les actifs d'infrastructure économique de taille moyenne, durables et matures, dans les secteurs européens de l'énergie, des transports et des services publics.

L'acquisition de Multifuel Energy par SSE, récemment annoncée, sera le premier investissement d'EDIF III.

Marcus Ayre, responsable des investissements dans les infrastructures européennes chez First Sentier Investors, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir obtenu notre plus grande levée de fonds jamais réalisée et nous sommes reconnaissants du soutien et de la confiance que nous ont témoignés un si grand nombre de nos investisseurs actuels. Nous nous félicitons également d'accueillir nos nouveaux investisseurs dans la famille EDIF. L'EDIF III a pris un excellent départ avec l'investissement dans les énergies multicombustibles et nous poursuivons activement la constitution d'une réserve d'opportunités attrayantes, en portant notre attention à tout moment en garantissant à nos investisseurs l'assurance de créer de la valeur par la constitution et la gestion proactive d'un portefeuille de grande qualité d'entreprises européennes d'infrastructure".