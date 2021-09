Euroclear conclut l'acquisition du groupe MFEX

(Boursier.com) — Le groupe Euroclear annonce la conclusion de l'acquisition du groupe MFEX, une plate-forme mondiale leader dans le domaine de la distribution digitale de fonds. Euroclear avait annoncé son intention d'acquérir MFEX le 26 mars 2021. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La plate-forme de distribution innovante de MFEX combinée à l'expertise postmarché FundSettle d'Euroclear crée une offre attractive pour les distributeurs de fonds et les sociétés de gestion de fonds à l'échelle mondiale.

Le vaste réseau de distribution MFEX et ses collaborateurs de talent constituent des atouts supplémentaires et complémentaires pour Euroclear, enrichissant et étendant la proposition de valeur d'Euroclear pour son activité dans le domaine des fonds d'investissement.

Lieve Mostrey, Chief Executive Officer, Euroclear a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir finalisé l'acquisition du groupe MFEX. Cette transaction réunit deux activités fortement complémentaires et nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux collègues de MFEX en vue de renforcer la proposition faite à nos clients dans le domaine de la distribution de fonds."