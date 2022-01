Eureden soutenu par ses partenaires financiers historiques dans sa reprise du groupe André Bazin

(Boursier.com) — Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Arkéa Capital (Groupe Crédit Mutuel Arkéa), Esfin Gestion, Idia Capital Investissement, Sofiprotéol et Unigrains, tous partenaires financiers historiques d'Eureden, ont souscrit à une émission obligataire de 28 MEUR afin d'accompagner le groupe coopératif breton dans sa reprise d'André Bazin.

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Capital via le véhicule Arkéa Capital Partenaire et le fonds Breizh Ma Bro, Esfin Gestion, Idia Capital Investissement, Sofiprotéol et Unigrains, tous partenaires financiers historiques d'Eureden, ont souscrit à une émission obligataire de 28 MEUR afin d'accompagner le groupe coopératif breton dans sa reprise de la société André Bazin. Dans la continuité des prêts bancaires réalisés par Eureden depuis sa création, et en cohérence avec sa politique de responsabilité sociétale, ce financement sera indexé sur des indicateurs extra-financiers (sécurité au travail, énergies renouvelables, bien-être animal).

La forte complémentarité entre Aubret, filiale historique d'Eureden spécialiste du lardon, du jambon et du saucisson à destination de la grande distribution, et André Bazin, reconnu pour son savoir-faire dans la transformation de ces produits pour l'industrie agroalimentaire, permettra de faire émerger un leader de la salaisonnerie en France en s'appuyant sur des démarches filière, la valorisation de spécialités et de marques régionales, l'innovation produit et service, le multi-espèces et la naturalité et en se déployant sur l'offre de protéines végétales.

Ce partenariat entre Eureden et le groupe André Bazin repose sur l'autonomie des équipes dirigeantes en place et n'entraîne donc pas de modification dans les organisations et les responsabilités opérationnelles. Philippe Wagner, Président d'André Bazin, reste fortement impliqué dans le développement du nouvel ensemble et tout particulièrement le déploiement de sa marque prémium régionale éponyme "Philippe Wagner", basée sur des ingrédients 100% naturels.