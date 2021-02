Eurazeo lance son fonds Smart City II

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la première clôture de son fonds Venture Smart City II à 80 millions pour investir dans les sociétés digitales innovantes les plus prometteuses de la mobilité, de l'énergie, du bâtiment et de la logistique.

Cette première levée rassemble des investisseurs de premier plan parmi lesquels des partenaires historiques de l'activité Venture Smart City et de nouveaux en Europe et en Asie : des groupes français, allemands et asiatiques (EDF, Stellantis, RATP, Total, Mainova, Duisport, Sansiri), des investisseurs institutionnels parmi lesquels PRO BTP et des family offices.

Le succès de cette levée de fonds valide la stratégie déployée par l'équipe Venture Smart City qui a déjà réalisé, à travers le fonds Smart City I, près de 25 investissements en Europe, mais également en Asie et en Amérique du Nord fort de la présence internationale du Groupe. Parmi ces investissements, la plupart a démontré un fort potentiel de croissance à l'international. C'est le cas par exemple de la société espagnole Glovo spécialiste de la logistique du dernier kilomètre, du leader américain des réseaux de recharges pour voitures électriques financées par des revenus média Volta Charging ou du pionnier chinois de la mobilité autonome WeRide , estime Eurazeo.

Rappelons que l'équipe Venture Smart City investit dans des sociétés digitales innovantes qui accompagnent les transformations profondes des villes au bénéfice de leurs habitants et des entreprises, telles que les nouveaux modes de vie et de travail, la mobilité partagée et électrique, la transition énergétique...Ces évolutions ont été profondément accélérées par la crise sanitaire et de façon généralisée dans l'ensemble des métropoles. Au croisement des technologies numériques et de la transition énergétique, Eurazeo Smart City II est l'un des fonds majeurs en Europe sur l'accompagnement des progrès des secteurs de l'énergie, de la mobilité, du bâtiment, de la logistique et de l'industrie 4.0, thématiques au coeur des plans de relance verte.