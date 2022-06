EuraTechnologies lève 24 ME pour accélérer son développement

(Boursier.com) — EuraTechnologies annonce lever 24 millions d'euros (25 M$). Le plus grand incubateur de startups en Europe accueille à son capital la Famille Mulliez (à travers l'Association Famille Mulliez) et Entreprises et Cités (via ECTech), parmi d'autres investisseurs privés. La totalité des actionnaires historiques participe aussi au tour de table d'EuraTechnologies. La majorité de l'actionnariat reste évidemment publique, avec la Métropole Européenne de Lille en actionnaire de référence.

Créé en 2009, l'incubateur est considéré comme un précurseur de la French Tech et un modèle de réhabilitation de friche industrielle. En 10 ans, il a réussi sa mission de soutien au développement numérique et à la création d'emplois locaux et durables : plus de 6.500 créés à ce jour.

Aujourd'hui, l'incubateur entame une nouvelle étape stratégique, pour mieux accompagner toutes les transitions, économiques, environnementales et sociales...