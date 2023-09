eToro reçoit l'enregistrement de Crypto Asset Service Provider ("CASP") de la CySEC

(Boursier.com) — eToro , la plateforme de trading et d'investissement, annonce que sa demande d'inscription auprès du registre CASP (Crypto Asset Service Provider) de la CySEC a été approuvée.

Cet enregistrement permettra à eToro d'offrir des services crypto réglementés à tous les pays de l'UE de manière transfrontalière à partir d'une seule entité, eToro (Europe) Digital Assets Ltd.

Cette opération devrait avoir lieu une fois que le règlement de l'UE sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) entrera en vigueur en décembre 2024, comme prévu.

Le Dr Hedva Ber, directrice générale adjointe d'eToro, a déclaré : "Cet enregistrement témoigne de notre pleine préparation à accueillir une nouvelle ère pour les cryptoactifs lorsque le MiCA entrera en vigueur l'année prochaine. En tant qu'entreprise mondiale réglementée dans divers marchés à travers le monde, nous sommes impatients de bénéficier de la certitude et de la sécurité accrues que le MiCA apportera à la fois aux consommateurs et aux entreprises réputées de ce secteur."

"L'Europe est une région extrêmement importante pour eToro, étant donné que la majorité de nos utilisateurs se trouvent dans cette région. Nous souhaitons continuer à offrir aux investisseurs européens un accès direct à un large éventail de crypto-actifs dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Cet enregistrement auprès de la CySEC facilitera considérablement la réalisation de cet objectif dans une Europe post-MiCA, nous permettant de proposer une offre plus fluide et efficace aux investisseurs européens souhaitant échanger des crypto)actifs."

Feu vert

eToro est autorisé et supervisé par un certain nombre d'autorités réglementaires dans de multiples juridictions à travers le monde, notamment la FCA (Royaume-Uni), l'ASIC (Australie), le CySeC (Chypre), la GFSC (Gibraltar), FinCen et la FINRA (États-Unis). eToro est également enregistré en tant que fournisseur d'actifs numériques auprès de diverses autorités locales, notamment la Banque d'Espagne et l'AMF (France).

