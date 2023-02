EthiFinance rassemble ses activités de rating sous la licence EthiFinance Ratings

(Boursier.com) — A la suite du rachat en février 2022 de l'agence de notation espagnole Axesor, EthiFinance a opéré sous deux licences de rating : EthiFinance Ratings et Qivalio.

Dans la continuité de la rationalisation de ses marques et pour plus de transparence et de lisibilité, EthiFinance a donc demandé à l'ESMA le retrait de sa licence Qivalio le 29 novembre 2022.

Toutes ses activités de rating sont désormais rassemblées sous une seule et même licence EthiFinance Ratings, précédemment Axesor. Par cette décision, EthiFinance conforte sa stratégie de développement et d'accompagnement de ses clients en Europe.