Essling Capital reconfigure son actionnariat

(Boursier.com) — Domnin de KERDANIEL (CVC Capital Partners, 3i, KKR) et Filippo MONTELEONE, Président fondateur de CAREIT et ancien Directeur Général Délégué du groupe Ramsay Générale de Santé, ont réalisé l'acquisition d'Essling Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non-cotés auprès du groupe d'investissement luxembourgeois Chestone Investment Group, contrôlé par la famille de Frank NOËLVANDENBERGHE, associé fondateur de la société créée en 2017.

Domnin de KERDANIEL dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans la finance en Europe, Asie et Amérique du Nord, dont les 20 dernières années dans le capital investissement. Il s'est essentiellement concentré sur les segments Mid et Large LBO (dont Zumtobel / Wassall, Legrand, SeLoger et Delachaux). Filippo MONTELEONE a exercé des responsabilités durant plus de 15 ans à la direction du premier groupe d'hospitalisation privée en France, Ramsay Générale de Santé. Il a fondé CAREIT, 1ère plateforme de services immobiliers 100% dédiés à la santé, et accompagne la transformation du système de santé, en soutenant des opérations et initiatives innovantes.