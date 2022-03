ESG : Le total des actifs sous gestion (AUM) de Candriam a atteint un nouveau record

(Boursier.com) — Porté par la demande accrue des investisseurs pour ses stratégies thématiques et ESG, le total des actifs sous gestion (AUM) de Candriam, gestionnaire d'actifs multi-spécialiste leader de l'investissement responsable et durable, a atteint un nouveau record de 158 milliards d'euros à fin 2021, soit une augmentation de 18 milliards d'euros en un an.

Les actifs sous gestion des produits et solutions ESG représentent désormais 67% de l'encours total de Candriam, dépassant le seuil historique de 100 milliards d'euros pour la première fois dans l'histoire de la société. Ils atteignent 105 milliards d'euros au 31 décembre 2021.

Les stratégies actions thématiques globales gérées activement, conçues pour générer un impact environnemental ou social positif tout en offrant des retours sur investissement à long terme, ont été particulièrement plébiscitées sur la période. Elles ont attiré 2,1 milliards d'euros de flux nets sur un total de 7,4 milliards d'euros pour Candriam en 2021. Les actions thématiques sont un axe de croissance important pour la société, qui a effectué plusieurs recrutements en 2021. De nouveaux lancements de fonds sont prévus en 2022.

Les actions ont été la catégorie d'actifs la plus prisée en 2021, représentant près de 50% de la collecte sur l'année (3,9 milliards d'euros). Les obligations, notamment les obligations mondiales à haut rendement, ont attiré 26% (2 milliards d'euros) tandis que la performance absolue et l'allocation d'actifs ont représenté 30% (2,2 milliards d'euros) de la collecte totale.

La croissance de la collecte et des actifs sous gestion de la société en 2021 s'explique notamment par les excellentes performances des produits par rapport à leurs indices de référence, sur l'ensemble de la gamme. Au 31 décembre 2021, plus de la moitié des fonds de Candriam étaient classés 4 ou 5 étoiles par Morningstar.

L'engagement actionnarial et le vote en assemblée générale constituent deux moteurs clés de la performance ESG de Candriam. En 2021, la société a ainsi participé à 2.060 assemblées générales sur les sociétés détenues en portefeuille, votant 26.605 résolutions. Candriam s'est opposée à environ 25% des résolutions présentées par les directions générales, tout particulièrement sur les "Say on Climate", les éléments de ces feuilles de route dédiées à la transition climatique étant jugés insuffisants pour permettre un vote éclairé.

Naïm Abou-Jaoudé, Directeur général de Candriam et Président de New York Life Investment Management International, déclare : "Je tiens à remercier nos clients qui continuent de placer leur confiance en Candriam, reconnaissant ainsi notre rôle de pionnier dans l'investissement durable et nos valeurs fondamentales de conviction et de responsabilité. Grâce à eux, cette année encore, nous avons pu atteindre un record d'encours sous gestion, poursuivant notre trajectoire de croissance avec un doublement des actifs au cours des sept dernières années."

"La force de notre plateforme réside dans l'engagement continu de nos collaborateurs, le soutien indéfectible de notre actionnaire et la flexibilité de notre organisation portée par son expertise ESG, ses solutions innovantes, sa transparence et son attention continue à la performance. Grâce à cette approche unique qui a fait ses preuves sur la durée, je reste confiant dans notre capacité à continuer à offrir un service à forte valeur ajoutée pour nos clients."