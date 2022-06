Ermium Therapeutics : extension de son financement initial de 6,3 à 12,3 ME

(Boursier.com) — Ermium Therapeutics, une société de biotechnologie basée à Paris qui développe des produits de santé innovants pour les maladies auto-immunes, a annoncé l'extension de son financement initial de 6,3 millions d'euros à 12,3 millions d'euros avec Kurma Partners et Fountain Healthcare Partners.

La société est spécialisée dans la découverte et le développement de petites molécules, disponibles par voie orale, qui visent à traiter une série de maladies auto-immunes chroniques, affectant des millions de personnes dans le monde, et en particulier les maladies dans lesquelles sont impliqués les interférons de type I, telles que le lupus érythémateux systémique (LES), la dermatomyosite, le syndrome de Sjögren et les interféronopathies monogéniques.

Les composés brevetés d'Ermium Therapeutics sont destinés à être "first in class" ciblant un récepteur couplé aux protéines G (GPCR) bien connu, à savoir le récepteur des chimiokines CXCR4, par le biais d'un mécanisme d'action complètement nouveau. La principale propriété des immunomodulateurs sélectifs de CXCR4 d'Ermium consiste à abolir avec une efficacité puissante la libération d'interférons de type I par les cellules immunitaires, ainsi que d'autres cytokines inflammatoires clés.