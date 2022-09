Eres acquiert le groupe BIENPREVOIR.FR - PRIMALIANCE

(Boursier.com) — Eres , leader de la distribution de solutions d'épargne salariale et d'épargne retraite, enrichit son offre avec l'acquisition du groupe BIENPREVOIR.FR - PRIMALIANCE, et se positionne comme référence de l'épargne longue en France.

"Avec le renfort des équipes de bienprévoir.fr - Primaliance, Eres continue d'ouvrir l'architecture financière et immobilière pour devenir un acteur incontournable de l'épargne longue en France et crée une nouvelle ligne métier pour offrir à nos 6.000 partenaires CGP, courtiers, experts-comptables, un accès unique et privilégié à l'expertise et aux solutions innovantes de la plus reconnue des plateformes de l'épargne immobilière", ont déclaré Pierre-Emmanuel Sassonia, Alexis de Rozières et Mathieu Chauvin, les dirigeants du groupe Eres.

Jonathan Levy et Vincent Cudkowicz, co-fondateurs du Groupe bienprévoir.fr, complètent : "Nous sommes ravis d'arrimer les marques bienprévoir.fr et Primaliance au leader français de l'épargne salariale, de la retraite et "porte drapeau" du partage du profit. Les complémentarités sont nombreuses et seront créatrices de valeur pour les clients, les partenaires et pour les collaborateurs des deux groupes. Cette association permettra aussi de proposer aux clients et partenaires d'Eres nos solutions d'épargne performantes notamment dans un contexte de lutte contre l'inflation et de hausse des taux d'intérêt".