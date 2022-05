Equance Gestion Privée Internationale accueille Calcium Capital à son capital pour accélérer son développement

(Boursier.com) — Equance , leader incontesté du conseil en gestion de patrimoine à destination des expatriés français, est heureuse d'annoncer l'entrée à son capital du fonds d'entrepreneurs Calcium Capital en investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs. Cet investissement marque l'ouverture d'une nouvelle phase de croissance du groupe, à l'international et en France.

L'arrivée de Calcium Capital au capital d'Equance illustre l'ambition de la société de renforcer ses équipes, d'accélérer le déploiement de son réseau international, de nouer des partenariats stratégiques et de saisir les opportunités de croissance externe sur le marché français.

Olivier Grenon-Andrieu, fondateur d'Equance : "Nous avons choisi un partenaire financier qui partage nos valeurs entrepreneuriales et notre ambition de développement et qui saura nous accompagner dans cette nouvelle étape de développement. Rejoindre l'aventure Equance, c'est intégrer une équipe robuste, dynamique, chaleureuse et soudée malgré l'éloignement géographique de certains consultants. Une équipe où chacun peut exprimer ses talents pour la réussite de tous."

Depuis sa création en 2005, Equance a su développer une offre de services haut de gamme en nouant des partenariats avec des sociétés de gestion de renom et propose des placements en architecture ouverte adaptés aux besoins, à la situation et au profil de chacun de ses clients : assurance vie, non coté, immobilier financier, immobilier direct, etc... Equance propose également des solutions de crédit et de prévoyance plébiscitées par sa clientèle expatriée et française.

Depuis son siège social à Montpellier, Equance anime un réseau d'une cinquantaine de consultants basés dans les principales régions du monde (Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient) ainsi qu'à Paris et en Occitanie. Ses clients sont présents dans plus de 100 pays dans le monde.

Equance a été distinguée de plusieurs récompenses pour son expertise en gestion privée internationale et sa stratégie d'épargne innovante (précurseur dans le non coté, le capital-investissement et la pierre-papier), et parait régulièrement dans la presse spécialisée.

Cédric Duchamp, associé gérant de Calcium Capital : "Le positionnement très différenciant d'Equance sur une clientèle d'expatriés, restant en outre fidèles à la société lors de leur retour en France, a immédiatement attiré notre attention. Dans un secteur où les exigences en matière de qualité de service, d'outils digitaux et de réglementation augmentent d'année en année et encouragent les acteurs du métier à se rapprocher, la qualité des fondateurs et des équipes que nous avons rencontrés nous a convaincu de la capacité d'Equance à attirer et à fédérer toujours plus de talents."