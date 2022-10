Epsilon Capital : partenariat stratégique avec Pierre-Antoine Dusoulier

(Boursier.com) — Epsilon Capital annonce un partenariat stratégique avec Pierre-Antoine Dusoulier, un entrepreneur de référence dans le domaine des fintechs en France. Ce dernier a d'abord cofondé cambiste.com, une plateforme de trading de devise en ligne, qui a été rachetée par Saxo Banque. Il se voit ensuite confier la Direction Générale pour la France, puis pour l'Europe de l'Ouest de l'entreprise.

En 2016, il créée Ibanfirst - dont il est le CEO -, pour offrir aux PME une offre alternative aux banques dans leur paiements à l'international. Avec près de 300 salariés, iBanFirst est présente dans 10 pays et connait une croissance de plus de 100% chaque année.

En 2021, la société a conclu une opération de 200 millions d'euros avec le fonds Marlin Equity Partners pour accélérer son développement et s'imposer comme un leader européen du paiement à l'international. Pierre-Antoine Dusoulier est par ailleurs investisseur dans de nombreuses fintechs françaises...

Andràs Boros a déclaré : "Au-delà de son investissement financier significatif, qui va nous permettre d'accélérer notre développement, Pierre-Antoine va pouvoir nous faire bénéficier de sa longue expérience d'entrepreneur. Son expertise pour construire des entreprises solides et pionnières sur leur marché, son esprit disruptif et son réseau nous seront très utiles pour accompagner la croissance d'Epsilon Capital. L'investissement de Pierre-Antoine dans l'entreprise est par ailleurs un message de confiance fort envoyé au marché".

Pierre-Antoine Dusoulier a conclu : "J'ai été séduit par l'approche résolument novatrice d'Epsilon Capital qui réinvente de l'intérieur l'univers des SCPI. Leur ADN small-caps me semble être également une thématique d'investissement très pertinente dans l'immobilier et très créatrice de valeur à long terme. Je me réjouis de participer à cette belle aventure auprès d'entrepreneurs de talent".

Andràs Boros et Léonard Hery, les deux cofondateurs d'Epsilon Capital, détiennent 85% du capital suite à cette opération.