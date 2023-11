Epsilon Capital change de nom et devient Epsicap Reim

(Boursier.com) — A compter du 15 novembre, Epsilon Capital devient Epsicap Reim. La SCPI Epsilon 360o quant à elle conserve son nom...

Que s'est-il passé au 3ème trimestre 2023 ?

Les chiffres de collecte des SCPI communiqués par l'ASPIM confirment un marché à deux vitesses entre les fonds actuellement en difficulté, et ceux qui continuent de collecter.

András Boros, président d'Epsicap Reim, a commenté : "La SCPI Epsilon 360o fait partie des SCPI en bonne santé qui continuent de collecter et nous espérons que ses excellents fondamentaux continueront à attirer de nombreux nouveaux associés (plus de 1.500 à ce jour), malgré un contexte qui risque de rester compliqué durant de nombreux mois. Nous sommes plus que jamais convaincus du bien-fondé de la stratégie smallcaps qui est la raison d'être de la SCPI Epsilon 360o."

La collecte nette sur le trimestre a atteint 7,4 ME et la capitalisation au 30 septembre dépasse les 70 ME, elle devrait s'établir entre 75 ME et 80 ME en fin d'année, sous toutes réserves.

La société n'a subi aucun retrait de la part de ses associés.

La SCPI a réalisé 5 nouvelles acquisitions pour 9 nouvelles unités locatives.

Trois nouvelles acquisitions ont été sécurisées pour 11,3 ME HD. Elles devraient être finalisées d'ici la fin de l'année. La valeur d'acquisition du patrimoine dépassera alors 80 ME hors droits.

Quels sont les fondamentaux d'Epsicap Reim, la première société de gestion indépendante spécialisée dans les investissements immobiliers tertiaires "smallcaps" (commerces, activités, santé, bureaux, logistique...) :

Un taux de distribution prévisionnel en 2023 de 6,25%, au-dessus de la performance de 2022 (6,08%) et de l'objectif affiché en début d'année ("supérieur à 6%") ;

Un objectif de taux de distribution en 2024 de 6,50%, grâce notamment aux indexations applicables aux loyers. Il est ainsi prévu de relever le dividende mensuel à compter de janvier prochain, à hauteur de 1,35 euro par part (vs 1,28 euro actuellement) ;

Un prix de souscription qui devrait rester largement décoté par rapport à la valeur de reconstitution. Vous pouvez consulter le communiqué diffusé spécifiquement à ce sujet ;

Un TOF qui demeure à 100%, associé à un taux de recouvrement de 99% en cumulé sur les 3 premiers trimestres, démontrant que smallcaps et résilience ne sont pas antinomiques ;

Un niveau de réserves confortable, en particulier pour un fonds lancé récemment.