Epsilon Capital : actif à Lille

(Boursier.com) — Epsilon Capital annonce l'acquisition, pour le compte de la SCPI Epsilon 360o, d'un local situé dans le centre-ville de Lille, dans le quartier "la Catho". Ce local à destination commerciale d'environ 500m2 était précédemment occupé par l'enseigne ALDI. Le groupe Basic Fit (leader européen des salles de sport) l'a pris à bail en juillet 2022 dans le cadre d'un bail de 12 ans fermes.

L'ouverture est prévue au cours du 4e trimestre 2022 au terme d'une restructuration lourde menée à bien par le nouveau preneur.

Cette acquisition a été réalisée auprès d'un investisseur privé dans le cadre d'une transaction "off-market".

"Nous sommes très satisfaits d'avoir conclu cette transaction. L'emplacement est central et la physionomie du quartier semble très adaptée pour une salle de sport. Le Preneur à bail est le leader du secteur en Europe, il s'est engagé dans le cadre d'un bail long, et il a entrepris des investissements importants avant l'ouverture au public. Enfin, l'historique de l'actif démontre sa réversibilité, et sa destination commerciale sécurise sa valeur à long terme selon nous", indique Léonard Hery, Directeur Général d'Epsilon Capital.

"Nous nous sommes longtemps refusés à investir dans les salles des sports compte tenu de la pandémie mais la situation sanitaire semble désormais maîtrisé et la taille du fonds permet aujourd'hui une exposition à ce sous-jacent", conclut Andràs Boros, Président d'Epsilon Capital