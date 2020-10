'Epopée' parmi les 10 premiers fonds à obtenir le label France Relance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Créé par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, le label valorise les fonds qui participent au renforcement des fonds propres des entreprises tout en intégrant une dimension d'investissement durable.

Le fonds Epopée Transitions 1 sera son bras armé dans le Grand Ouest. Un fonds pour créer des champions en région Si son premier closing n'est attendu qu'au début 2021, le fonds Epopée Transitions 1 obtient le label France Relance dès l'annonce du label comme 9 autres fonds français. De nombreux institutionnels et collectivités sont convaincus par la vision incarnée par Ronan Le Moal, ex Directeur Général d'Arkéa et par l'entrepreneur breton Charles Cabillic. Ils souhaitent créer des champions en région en faisant passer les PME (Petites et Moyennes Entreprises) au stade d'ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) avec un slogan fort : "réinvestir les territoires". C'est cette implication auprès des territoires doublée d'une approche dans laquelle les impacts sociétaux et environnementaux seront fortement pris en compte qui ont notamment permis au fonds Epopée Transitions I d'être reconnu si tôt.

Deux leviers seront mis en oeuvre pour déployer la stratégie d'Epopée Transitions 1 : le recours à la croissance externe (stratégie de "build-up") et un accompagnement opérationnel entrepreneurial fort pour transformer les organisations, en particulier les transitions numérique et écologique. Sur ce second levier, Epopée capitalisera sur les 7 ans d'expérience de son accélérateur digital West Web Valley.