Épopée Gestion : signature d'un partenariat avec le Groupe Trecobat

(Boursier.com) — Épopée Gestion, entreprise d'investissement territoriale cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal, annonce la signature d'un accord pour financer des archipels de maisons individuelles adaptées et connectées, situées au coeur des bourgs ruraux de l'Arc Atlantique. Les projets seront développés par le Groupe Trecobat et cofinancés par la foncière "Bien vivre en Bretagne" des caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole. Le concept, nommé Ty Cocon, a comme objectif de proposer des solutions adaptées aux défis du vieillissement de la population sur l'Arc Atlantique. Épopée Gestion mobilisera, à cet effet, un nouveau fonds d'investissement immobilier, en cours de constitution, d'une taille cible de 200 millions d'euros.

Dans ce contexte, le Groupe Trecobat, 1er constructeur de logements individuels de l'Ouest et spécialiste de la construction bois, a développé le concept Ty Cocon par l'intermédiaire de sa filiale Amenatys. Ty Cocon est un ensemble de maisons de plainpied implantées en plein coeur des centres-bourgs, proches de toutes commodités. Les maisons sont adaptables et conçues pour faciliter le parcours résidentiel sénior en alliant technologies et services adaptables. Ces projets à taille humaine, co-construits avec des communes prioritairement de 2.000 à 10.000 habitants, visent à favoriser le "vivre ensemble", le tissu de la vie locale, limitant ainsi les risques d'isolement. Les projets répondront aux attentes d'occupants de plus de 65 ans, autonomes mais pouvant aussi être fragilisés ou en perte d'autonomie. Les logements construits en bois seront fabriqués

industriellement en Bretagne, et viseront un Diagnostic de Performance Énergétique de classe A.