Épopée Gestion : 4ème levée de fonds de près de 100 ME pour son fonds d'immobilier d'entreprise Épopée Immo Rendement I

(Boursier.com) — Épopée Gestion, entreprise d'investissement co-fondée par Ronan Le Moal et Charles Cabillic, annonce un quatrième closing de près de 100 ME pour son fonds Épopée Immo Rendement I dédié au financement d'infrastructures immobilières d'entreprises sur l'Arc Atlantique. Réalisé auprès des investisseurs historiques du fonds, il porte la taille cible du fonds à 260 ME. Par ailleurs, en cohérence avec son positionnement, Épopée Gestion a entamé la labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable) du véhicule, prévue avant la fin de l'année 2022.

Créé en mars 2021, l'OPPCI (Organisme Professionnel de Placement collectif en Immobilier) Épopée Immo Rendement I est dédié à l'investissement dans l'immobilier d'entreprise au coeur des territoires de l'Arc Atlantique. Porté par l'équipe immobilière d'Épopée Gestion, dirigée par Arnaud Lehuédé, il investit dans des bureaux, locaux d'activités, entrepôts et commerces. A fin juin, il avait déjà déployé plus de 130 ME dans 36 actifs, soit 80% de sa capacité d'investissement, tout en gardant un taux de sélectivité démontrant sa discipline d'investissement.