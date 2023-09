(Boursier.com) — EPOCA lève 10 ME pour améliorer la prise en charge à domicile et le parcours de santé de millions de personnes âgées. EPOCA crée une solution "humaine et technologique" qui permet de maintenir à domicile les personnes âgées polypathologiques grâce à une plateforme de télésurveillance intelligente, dispositif médical.

Équipe médico-soignante et éditrice d'une plateforme de télésurveillance ouverte, proactive et réactive, EPOCA vient de boucler une levée de fonds de 10 ME, auprès de Mutuelles Impact (Fonds initié par la Mutualité Française, géré par XAnge et conseillé par Investir&+), Ring Capital, Orange Ventures, la fondation Astorg et Investir&+ qui rejoignent Makesense et Elzeard, investisseurs historiques qui participent à ce nouveau tour.

EPOCA, d'ores et déjà éprouvée en Île-de-France et en Pays de la Loire, cherche maintenant à se déployer partout en France.