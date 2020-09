Epargne : l'AMF lance son premier MOOC en partenariat avec l'INC !

Epargne : l'AMF lance son premier MOOC en partenariat avec l'INC !









(Boursier.com) — Epargne : l'AMF lance son premier MOOC en partenariat avec l'INC ! L'Autorité des marchés financiers et l'Institut national de la consommation ont conçu un cours en ligne destiné au grand public pour apprendre à placer son épargne et gérer ses placements au plus juste. Accessible gratuitement sur la plateforme France université numérique (FUN), ce MOOC débutera le 5 octobre dans le cadre de la Semaine mondiale de l'investisseur.

Intitulé "Comment gérer efficacement son épargne et ses placements ?", ce cours en ligne reprend le b.a.-ba du vocabulaire financier, explique les contenus des documents d'information clé (DIC) et passe en revue le fonctionnement des placements. Il s'inscrit dans une démarche d'éducation financière, aucun prérequis particulier n'est exigé pour pouvoir le suivre.

A la fois technique et pratique, ce MOOC (de l'anglais Massive Open Online Course), donne à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le monde de l'épargne, les clés pour évaluer les opportunités de placements selon leurs objectifs, pour définir son profil d'investisseur et aussi détecter les signes de possibles arnaques financières.

Ce cours est constitué de trois modules pour trois semaines de cours :

-le rôle de l'investisseur, son profil et ses objectifs,

-les placements financiers,

-le mode de fonctionnement de l'investissement.

Il faut compter une à deux heures de cours par semaine. Chaque module comporte des vidéos, des documents d'accompagnement et des exercices auto-correctifs. Un quiz final permet une auto-évaluation. Une attestation de suivi sera délivrée aux personnes ayant obtenu plus de 50% de bonnes réponses.

Les inscriptions seront clôturées le 16 novembre 2020. La première session débutera le 5 octobre et la dernière s'achèvera le 26 novembre.

