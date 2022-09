Eovolt lève 16 ME auprès de de RAISE Impact et de Financière Arbevel

(Boursier.com) — Eovolt , marque française de vélos électriques pliants 100% assemblés à la main, lève 16 ME auprès de de RAISE Impact et de Financière Arbevel, pour soutenir sa croissance et d'accélérer sa production.

Lancée en 2017 par Baptiste Fullen et Luca Chevalier, l'entreprise lyonnaise affiche déjà plus de 25 000 vélos vendus en Europe, via un réseau de 600 revendeurs partenaires. Rentable depuis la première année, Eovolt passe donc une vitesse de plus dans son développement.