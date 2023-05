Eolien terrestre : un investissement record pour VALOREM en France ces 12 derniers mois

(Boursier.com) — Le groupe VALOREM, poursuit son engagement pour la transition énergétique avec le financement de plus de 100 MW de nouveaux projets éoliens en France, malgré le contexte économique difficile.

Ces financements vont permettre la construction de 7 parcs éoliens répartis sur le territoire et totalisant plus de 100 MW. La production estimée des parcs représente près de 260 GWh/an, soit l'équivalent de la consommation électrique de près de 54.000 foyers français.

Les parcs seront équipés d'éoliennes ENERCON, VESTAS et NORDEX. Ces parcs éoliens ont nécessité des investissements dépassant 175 millions d'euros (dont 150 millions d'euros de dette), déployés dans un environnement économique complexe, entre pressions inflationnistes importantes, volatilité sur les marchés financiers et cadre réglementaire incertain.

Ces excellents résultats ont été rendus possibles grâce aux relations de confiance avec nos partenaires bancaires qui nous accompagnent et soutiennent nos projets. Les équipes VALOREM tiennent à remercier particulièrement pour leur engagement Bpifrance, Unifergie (filiale de Crédit Agricole Leasing et Factoring), les Caisses Régionales du groupe Crédit Agricole et en particulier la Caisse Régionale du Crédit Agricole Aquitaine et LCL.

Les partenaires bancaires ayant accompagné VALOREM sur ces 7 opérations ont par ailleurs reversé une partie de leur commission à Watt For Change, Fondation du Groupe VALOREM, ce qui permettra de poursuivre des projets de lutte contre la précarité énergétique en France.