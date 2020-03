Entreprises : un appel au report des AG 2020

(Boursier.com) — Les administrateurs de la Sicav Phitrust Active Investors France demandent que soit décalée de quelques mois la tenue des AG des entreprises.

A l'heure où les états ont commencé à annoncer des mesures de chômage partiel, des reports d'impôts et de cotisations sociales, des nouveaux dispositifs de soutien aux PME.

A l'heure où les banques centrales ont annoncé des baisses des taux d'intérêt, un assouplissement des règles de prudence des institutions financières, afin que les banques puissent accompagner les demandes de financement des entreprises, et où le Président de la République a demandé au gouvernement de préparer un "plan de relance français et européen".

Le gouvernement envisage une ordonnance pour autoriser la tenue des Assemblées Générales à distance, ce qui permettrait de voter pour un paiement de dividendes qui seront élevés compte tenu des excellents résultats des sociétés cotées pour l'exercice 2019.

Or, les incertitudes et les urgences de la situation actuelle demandent aux entreprises de conserver leurs capacités financières. En conséquence, les administrateurs de la Sicav Phitrust Active Investors France demandent que soit décalée de quelques mois la tenue des AG, et par conséquent le versement des dividendes, possibilité déjà permise par le Code de commerce aux sociétés en difficulté.

L'objectif est de permettre à tous, dirigeants, administrateurs et actionnaires de prendre le temps pour redéfinir les priorités opérationnelles et financières et d'ajuster les objectifs de leurs entreprises à la lumière des évènements de l'exercice 2020.

Même si cette mesure entraînerait de facto un report du versement -voire une diminution...- des dividendes payables au titre de 2019, il serait compréhensible que les actionnaires, tant particuliers que professionnels, tirent les conséquences de la crise, expliquent les administrateurs de la Sicav Phitrust Active Investors France.