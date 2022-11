Energies renouvelables en Afrique : Bank of America et CrossBoundary Energy s'associent

(Boursier.com) — Bank of America et CrossBoundary Energy s'associent pour développer des solutions visant à faire croître les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique pour un avenir plus durable.

CrossBoundary, l'un des principaux promoteurs, propriétaires et exploitants de projets commerciaux et industriels d'énergie renouvelable en Afrique, propose des solutions sur mesure et entièrement financées à ses entreprises clientes, leur permettant d'éviter les investissements de départ et les risques techniques, tout en bénéficiant d'une énergie moins chère, plus propre et plus fiable.

Bank of America et CrossBoundary Energy étudient, en collaboration avec des institutions financières de développement, les possibilités de structurer un mécanisme de prêt mixte qui accompagnera les efforts de CrossBoundary visant à accroitre des projets commerciaux et industriels d'énergie renouvelable et des solutions de stockage sur batteries en Afrique.

Ce partenariat appuiera ainsi la filière de développement de CrossBoundary d'environ 255MW de production solaire et éolienne et 50MWH de projets de stockage.