Enerfip poursuit sa croissance avec 110 ME collectés en 2021

(Boursier.com) — Enerfip , première plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables en France, conclut une année 2021 record avec près de 110 millions d'épargne placés sur la plateforme pour 80 projets financés. Ces résultats viennent ainsi confirmer sa position de première plateforme française spécialisée dans la transition énergétique.

Depuis sa création en 2014, Enerfip a permis le financement de plus de 300 projets auprès de plus de 30.000 investisseurs, pour un montant total de près de 156 millions d'euros.

L'année 2021 a été une année hors norme avec près de 110 millions d'euros collectés, contre 32 millions d'euros en 2020. Cela représente une collecte de 3,5 fois plus grande. Le chiffre d'affaires avoisine les 2 millions d'euros, soit une croissance de 50% sur un an et la société affiche un résultat net positif pour la deuxième année consécutive.

"Cette année 2021 a été inédite, Enerfip connaît une croissance exponentielle. L'innovation est au coeur de notre ADN, nous sommes ainsi convaincus que nos offres doivent évoluer au fil du temps pour toucher un plus grand nombre d'investisseurs et les sensibiliser à la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle nous tenons à adapter nos offres B2B, proposant notamment des émissions privées, mais aussi nos offres B2C avec une liquidité proposée aux investisseurs à la revente et à l'achat avec le déploiement d'une solution P2P en 2022" commente Léo Lemordant, Président et co-fondateur d'Enerfip.