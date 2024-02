Enerfip lance une offre de capital-innovation pour accompagner les entreprises de la transition écologique

(Boursier.com) — Fort du succès de son activité principale de financement participatif dans les énergies renouvelables, avec plus de 450 millions d'euros levés depuis sa création, Enerfip, élargit son champ d'action et lance une nouvelle offre de capital-innovation pour accompagner le développement des entreprises de la transition écologique, notamment via des opérations en equity.

Enerfip cible en particulier des opérations en co-investissement, aux côtés de fonds d'investissement, pour des tickets compris entre 500 000 euros et 1,5 million d'euros dans des startups et PME françaises.

Financer la croissance des startups et PME françaises qui participent à la transition écologique

Pionnière dans son domaine, Enerfip s'est spécialisée dans les campagnes de financement par la dette pour des projets liés à la transition énergétique. La plateforme lance aujourd'hui une offre de capital-innovation pour répondre à la demande de sa base d'investisseurs et compléter la palette des outils qu'Enerfip met à la disposition des entreprises françaises pour financer leur croissance et leurs projets.

Enerfip, qui se concentre principalement sur les projets liés aux énergies renouvelables, souhaite aussi, via le lancement de cette nouvelle offre, adresser plus largement l'ensemble des startups et des PME à impact. Enerfip ciblera ainsi des entreprises responsables qui agissent sur un marché innovant ou qui développent une technologie innovante, dans le secteur de la transition écologique. Elle ciblera en priorité des entreprises ayant déjà démarré leur activité commerciale ou sur le point de le faire.

La plateforme leur proposera des financements compris entre 500.000 euros et 1,5 million d'euros. Pour chaque levée, un véhicule d'investissement, géré et administré par Enerfip, rassemblera l'ensemble des investisseurs-actionnaires, simplifiant ainsi la future structure d'actionnariat de la société cible et facilitant la gestion de la gouvernance.

Le crowdequity, un financement complémentaire à l'apport des fonds d'investissement

Dans le cadre de cette nouvelle activité, Enerfip participera à des tours de table aux côtés de fonds d'investissement. La plateforme, qui a démontré au long des dernières années sa capacité à lever rapidement les fonds, apportera de la flexibilité aux entreprises qu'elle financera.

Les équipes d'Enerfip envisagent de siéger dans les comités stratégiques, avant tout dans l'objectif d'apporter leurs connaissances et un appui opérationnel au service de la croissance des entreprises financées.

Les campagnes de crowdequity sur Enerfip permettront aussi aux entreprises sélectionnées de bénéficier du réseau Enerfip et d'un réel accélérateur en termes de communication et de commercialisation.

La plateforme, qui ciblera en effet en particulier des entreprises 'B2C', permettra ainsi aux entreprises qu'elle accompagnera d'acquérir de nouveaux clients parmi les investisseurs. Réciproquement, si l'entreprise cible possède déjà une communauté et des clients, ceux-ci pourront eux-mêmes saisir l'opportunité de devenir actionnaires ou investisseurs d'un projet qui leur tient à coeur en tant qu'"Early Adopters" et d'en devenir de véritables ambassadeurs.

Maëva Granjon, Directrice des investissements d'Enerfip, a déclaré : "Nous nous réjouissons du lancement de cette nouvelle offre de capital-innovation participatif. Nous cherchons à accompagner des entreprises françaises qui innovent pour la transition écologique. Les entreprises accompagnées devront avoir prouvé leur concept et être en phase de pré-lancement ou de lancement commercial. Cette offre de crowdequity, est plus qu'un simple financement, c'est un accompagnement complet pour ces entreprises dédiées à la transition écologique. Que ce soit pour lever des capitaux ou se financer par de la dette, notre objectif est de soutenir leur croissance à chaque étape clé tout en leur apportant un joli coup de projecteur".