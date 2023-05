Enerfip lance Enerfip Gestion pour élargir son offre de financement des énergies renouvelables aux investisseurs institutionnels et privés

(Boursier.com) — La première plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables en Europe, Enerfip annonce le lancement de sa société de gestion : Enerfip Gestion. Ce développement contribuera à élargir sa proposition de valeurs aux investisseurs institutionnels et privés pour aller au-delà du potentiel de collecte du crowdfunding. Elle permettra ainsi de répondre aux attentes des investisseurs et aux besoins d'investissements croissants en Europe des industriels du secteur face aux enjeux climatiques et de transition énergétique.

Depuis sa création en 2014, Enerfip a structuré pour plus de 330 millions d'euros d'investissements dans la transition énergétique, dont plus de 15 millions hors de France, et financé plus de 450 projets grâce à sa plateforme de financement participatif.

Afin de répondre à la demande croissante des institutionnels d'accéder aux investissements sélectionnés et proposés par Enerfip, mais aussi dans l'optique d'étoffer le spectre des offres proposés aux investisseurs privés, Enerfip a décidé de créer une société de gestion qui proposera des produits d'investissements ciblant le secteur de la transition énergétique et présentant un fort potentiel de retour sur investissement.

Private Equity et dette privée, pour allier performances financières et environnementales

Enerfip Gestion développera deux thématiques d'investissement dans des classes d'actifs alternatifs pour soutenir le développement des PME françaises et européennes : le private equity, dans les infrastructures renouvelables et au capital des entreprises qui les développent, et la dette privée.

"Ces classes d'actifs, bien que de plus en plus répandues, restent peu accessibles aux investisseurs privés. Ils offrent pourtant un couple rendement/risque extrêmement performant et permettent de répondre aux attentes de durabilité qu'appellent de leurs voeux de plus en plus d'investisseurs" souligne Vincent Clerc, Co-fondateur et Directeur Général d'Enerfip Gestion.

Enerfip Gestion pourra co-investir aux côtés des investisseurs de la plateforme, dans les mêmes conditions, et ciblera en parallèle des projets nécessitant des financements plus conséquents et de plus longue maturité.

Une réponse aux besoins d'investissements face à l'urgence climatique et à la transition énergétique

Les récents bouleversements géopolitiques, tant au niveau européen qu'au niveau mondial, ont éclairés sous un nouveau jour la transition énergétique. D'objectif à moyen/long terme, elle est devenue une nécessité absolue à court terme, entrainant dans cette dynamique une myriade de dispositifs incitatifs, d'engagements politiques et de réglementation volontaristes.

Bien que bonne et rassurante, cette nouvelle n'est pas sans soulever des défis majeurs. L'un d'eux porte sur les financements colossaux qui vont devoir être mobilisés, estimés à plus de 177 milliards d'euros par an pour l'Union Européenne d'ici à 2030.

"Sur les financements à mettre en oeuvre, la question n'est pas de savoir si nous en avons les moyens, mais plutôt d'en prendre conscience et de permettre aux différentes typologies d'investisseurs de flécher leurs fonds vers la transition énergétique. Ne serait-ce qu'en France, avec un total de près de 5.900 milliards d'euros, les français disposent très largement des leviers permettant de réussir ce challenge. " précise, Julien Hostache, Président et Co-fondateur d'Enerfip. " Si l'on transpose ce constat à l'échelon européen, la question n'est plus de savoir si nous y arriverons, mais quand. Le marché sur lequel nous évoluons est immense".