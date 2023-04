Enerdeal : le marché secondaire d'Enerfip dépasse les 2 ME de titres échangés

(Boursier.com) — 6 mois après le lancement d'Enerdeal, espace d'achats/ventes des titres proposé par Enerfip, plateforme leader dans la transition énergétique, le marché secondaire connaît un succès édifiant avec 625.000 titres échangés pour un montant de 2,36 millions d'euros.

L'inflation actuelle et les incertitudes économiques poussent les investisseurs et épargnants à rechercher des placements courts termes. Pour autant, le secteur de la transition énergétique - dans lequel il y a urgence - a besoin de financement de moyen voire long terme dont la durée peut, de prime abord, susciter l'hésitation des investisseurs.

C'est face à ce contexte et à ces constats, qu'Enerfip, a lancé, en octobre 2022, Enerdeal, un marché secondaire d'achats/ventes de titres sur la transition énergétique. Enerfip y agit en qualité de tiers de confiance dans la transaction, permettant ainsi de lever l'un des principaux freins au développement du financement participatif : la liquidité.

Dédié aux clients de la plateforme, Enerdeal a rencontré un franc succès dès son lancement. En à peine 6 mois, plus de 600 ventes ont été conclues sur cet espace soit 625.000 titres échangés pour un montant total de plus de 2,36 millions d'euros.

"En tant qu'acteur responsable de la transition énergétique, il nous semble évident de soutenir les porteurs de projets dans leur besoin de financement de moyen terme. Cet espace répond à ce besoin tout en apportant souplesse et visibilité aux investisseurs dans un contexte particulièrement volatil", conclut Julien Hostache, Directeur Général et cofondateur d'Enerfip.