Encavis AM AG : acquisition d'un parc éolien en France

(Boursier.com) — Le cabinet Taylor Wessing a accompagné Encavis AM AG ("Encavis AM") dans le cadre de l'acquisition d'un parc éolien en France. Le parc éolien en cours de construction aura une capacité totale de production de 11 MW pour fournir chaque année de l'électricité à 8 600 foyers et est situé à Chenu, près de Tours, en région Pays-de-la-Loire.

Cette acquisition sera intégrée au Encavis Infrastructure Fund II, un fonds spécialisé lancé par Encavis AM. L'offre d'investissement s'adresse aux établissements de crédit qui souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de parcs éoliens et solaires en Europe. Ce fonds spécialisé est administré par HANSAINVEST Lux S.A.

Cette nouvelle acquisition réalisée par Encavis AM porte le volume total d'investissement du fonds EIF II dans les énergies renouvelables à plus de 960 millions d'euros.