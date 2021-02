Empruntis l'agence fait un don de 33.000 euros à Habitat et Humanisme

Empruntis l'agence fait un don de 33.000 euros à Habitat et Humanisme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La situation inédite de pandémie que traverse la France et l'ensemble du monde engendre une terrible crise sanitaire et sociale, avec un réel effet amplificateur sur le mal-logement : besoins en matière d'hébergement d'urgence, sur-occupation et précarité des logements.

Le courtier Empruntis l'agence a souhaité mettre en place une action de solidarité vis-à-vis des personnes en proie au mal logement.

Lors d'une cérémonie de remise officielle qui a eu lieu ce jeudi 28 janvier à son siège de Saint Denis, Empruntis l'agence, par l'intermédiaire de sa directrice commerciale Sonia Madeleine, a remis à au Mouvement Habitat et Humanisme, un chèque de dons d'une valeur de 33.675 euros.

Cette cérémonie intervient au terme d'une action de trois mois menée avec le réseau d'agences Empruntis. Du 1er octobre au 31 décembre 2020, et au sein des agences participantes, pour chaque dossier financé par l'intermédiaire du courtier, 15 euros ont été reversés à l'association qui lutte contre le mal logement et en faveur de l'insertion...

Bernard Devert, président-fondateur d'Habitat et Humanisme a déclaré : "Le tsunami sanitaire a provoqué un choc, tant il était inattendu. Que de mesures impensables, ou considérées hier comme irréalistes, se sont mises en oeuvre dans l'urgence, suscitant un réel enthousiasme, eu égard à la créativité et la réactivité de la France. Le soutien d'Empruntis l'agence, venu de sa propre initiative, et avec une somme qui sera répartie dans nos 80 associations de France, fait partie de ce formidable élan, et reflète un anniversaire rempli de promesses".