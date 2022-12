Emerige et BNP Paribas Immobilier Promotion livrent le programme 'Rhapsody'

(Boursier.com) — Co -promoteurs, Emerige et BNP Paribas Immobilier Promotion ont livré à CDC Investissement Immobilier et à Allianz Real Estate, le programme tertiaire Rhapsody situé dans le secteur 5 du nouvel éco-quartier des Docks de Saint-Ouen-sur-Seine. Il s'agit du deuxième opus de ce partenariat après la livraison en juillet dernier de l'immeuble Harmony (13.300 m(2)) situé à proximité.

Ce programme tertiaire pensé par DGM Architectes et Studios Architecture propose 44.000 m(2) de bureaux et services dont 310 m(2) d'espace commercial, 6.000 m(2) d'espaces de services exclusifs (lobby habité, café, restaurant, auditorium, business-center, espace fitness, casiers connectés etc.), 7.200 m(2) d'espaces extérieurs dont deux patios et un rooftop végétalisé de 3.700 m(2), 373 places de parking dont 75 équipées en bornes de recharge électrique et 205 autres pré-équipées en mesures conservatoires, 230 places de motos et 780 m(2) d'ateliers pour garer et réparer les vélos.