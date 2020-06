Emergence sélectionne la société Gestion 21

Emergence sélectionne la société Gestion 21









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le sixième investissement du compartiment Emergence Actions II dans le fonds Actions 212 géré par Gestion 213.

Actions 21 est un fonds Value de conviction dans lequel sont sélectionnées des entreprises cotées, majoritairement françaises, dont le prix présente une sous-valorisation sectorielle marquée. Les choix d'investissement se concentrent sur 30 à 40 valeurs de toutes tailles et s'appuient sur une analyse financière et sectorielle détaillée réalisée à partir d'une base de données et d'indicateurs propriétaires, documentée et produite en interne. Ces investissements sont réalisés avec une optique long terme sur la base d'une gestion active non benchmarkée. Depuis le 1er janvier 2020, les critères de sélection intègrent de manière systématique une démarche ESG structurée.

Avec l'apport d'Emergence, l'encours d'Actions 21 passe de 20 à 70 ME.

Daniel Tondu, Président Directeur Général de Gestion 21, déclare : "Nous sommes très fiers et très optimistes sur les résultats de ce partenariat avec Emergence. Il démontre l'attractivité d'une offre de gestion Value de conviction que nous allons pouvoir proposer à de nouveaux investisseurs. L'intégration de l'analyse financière des secteurs et des sociétés est aujourd'hui une condition de succès pour les gérants de conviction compte-tenu des évolutions réglementaires récentes. Cette reconnaissance, la taille critique que cet investissement nous fait franchir et la visibilité qui en découle nous permettent de tabler sur un doublement rapide de nos encours et de cibler un objectif de 350 ME à 5 ans."

Gestion 21 est une société de gestion indépendante, créée en 2007 par Daniel Tondu et Laurent Gauville, spécialisée dans l'investissement en actions autour de deux stratégies : les foncières cotées et les actions Value multi-capitalisations. Elle gère 360 ME d'encours au 29 mai 2020, regroupe 12 collaborateurs et s'adresse à une clientèle française composée d'investisseurs institutionnels, de CGP, de gestions privées et de multi-gestions.