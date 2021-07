Emergence sélectionne BDL Capital Management pour le lancement de son compartiment Europe

Emergence sélectionne BDL Capital Management pour le lancement de son compartiment Europe









(Boursier.com) — Emergence , le fonds de place d'accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, ouvre la phase d'investissement de son compartiment Emergence Europe et alloue 50 millions d'euros au fonds BDL Transition, géré par BDL Capital Management, caractérisé par un engagement fort vers la transition responsable.

Lancé en mai 2019, le fonds BDL Transition a pour objectif d'offrir une performance supérieure à celle de l'indice STOXX Europe 600 dividendes réinvestis, sur un horizon de placement recommandé d'au moins cinq ans, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire dans l'univers des actions européennes de grandes et moyennes capitalisations.

Depuis septembre 2020, le fonds adopte une stratégie d'investissement exclusivement directionnelle pour sélectionner les entreprises de tous secteurs d'activité, démontrant la qualité de leur croissance et analysées comme étant les meilleurs acteurs de la transition ESG (Environnement, Social, Gouvernance) autour de cinq thèmes clés : l'énergie et l'écologie, la digitalisation, la mobilité et les infrastructures, la santé et les nouveaux enjeux économiques. Le fonds est labellisé ISR (Investissement socialement responsable) depuis sa création et classé Article 9 (selon le règlement SFDR).

Thierry Dupont, Associé fondateur de BDL Capital Management déclare : "Nous sommes ravis que BDL Transition soit le premier investissement du compartiment Emergence Europe. Voir la solidité de notre démarche reconnue par un fonds de place réunissant de nombreux investisseurs institutionnels français de premier plan est un signe de reconnaissance fort. Le fonds atteint ainsi une taille critique au moment où les investisseurs ont besoin de solutions crédibles pour participer à la formidable transition environnementale et sociale à laquelle nous faisons face."

"BDL Capital Management est une société de gestion qui dispose d'un vrai savoir-faire en matière de stock-picking sur les actions européennes" précise Antoine Rolland, Président de NewAlpha AM. "Le fonds BDL Transition combine ce savoir-faire avec une approche développement durable qui privilégie les entreprises démontrant sur la durée une amélioration de leurs pratiques et de leurs performances ESG. Cet investissement associé à une forte capacité de distribution nous semble répondre parfaitement aux attentes des investisseurs institutionnels français et européens."

Laurent Deborde, Président d'Emergence ajoute : "Le premier investissement du compartiment Europe, confirme l'ambition d'Emergence et de ses investisseurs institutionnels de contribuer au développement de sociétés de gestion entrepreneuriales qui mènent une politique active et innovante en matière d'ESG, avec une démarche responsable affirmée qui se traduit aussi dans les objectifs de la politique interne de la société que nous accélérons."