Emergence réalise le 3ème investissement de son compartiment Emergence Europe

(Boursier.com) — Emergence , le fonds de place d'accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, réalise le 3ème investissement de son compartiment Emergence Europe en allouant 50 millions d'euros à la société de gestion allemande First Private Investment Management pour son fonds First Private Euro Dividenden STAUFER.

Pour la première fois depuis sa création il y a 10 ans, Emergence apporte son appui à une société de gestion européenne prometteuse. Emergence accélère ici un fonds dont la thèse d'investissement est structurée autour d'une démarche quantitative et systématique disciplinée.

First Private Euro Dividenden STAUFER est un fonds UCITS investi en actions cotées de la zone euro. Les entreprises de cet univers sont sélectionnées à partir d'un processus quantitatif et systématique permettant de les analyser et de les filtrer sur la base de critères financiers et extra-financiers en retraitant un nombre très élevé d'informations fondamentales et comportementales. Parmi les filtres élaborés par First Private IM, les critères sur la qualité et l'évolution du dividende sont plus particulièrement contraints pour identifier les valeurs à faible volatilité et rémunératrices. Le fonds est optimisé selon un algorithme interne hautement sophistiqué, dont le résultat est confronté à une analyse qualitative effectuée par les gérants. Son portefeuille est investi sur 50 à 100 valeurs selon les opportunités de marché, avec l'objectif de dégager une note ESG supérieure à celle de son indice de référence, l'Eurostoxx 50NR.

Avec l'apport d'Emergence, First Private Euro Dividenden STAUFER atteint 137 millions d'euros d'encours au 14/04/2022. Le dépassement du seuil des 100 millions d'euros est de nature à dynamiser le développement de ce fonds en Allemagne et à l'international, une fois obtenu le passeport européen de libre distribution.