Emergence choisit d'accélérer deux nouveaux fonds pour son compartiment 'TECHS FOR GOOD'

(Boursier.com) — Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent les 4ème et 5ème investissements du compartiment Emergence techs for good1 dans les fonds Sextant Tech d'Amiral Gestion et Aesculape SRI de Montpensier Finance, qui reçoivent chacun environ 20 millions d'euros.

Détecteur de talents de la gestion entrepreneuriale, Emergence a encouragé ces deux fonds d'expertise sur des leaders de la tech européenne, quelle que soit leur taille de capitalisation, à se présenter à la qualification Tibi qu'ils ont obtenue.

Le fonds Sextant Tech d'Amiral Gestion bénéficie de l'expertise historique de la société de gestion sur le segment des small et mid caps françaises et européennes cotées. Sa stratégie d'investissement a été très récemment réorientée pour se spécialiser sur les secteurs d'activité innovants au coeur de la chaîne de valeur technologique, avec l'engagement de cibler principalement les actions françaises et européennes tout en assumant un horizon d'investissement mondial.

A travers son positionnement de "fonds cornerstone", il vise aussi à favoriser un accompagnement à long terme de ces sociétés innovantes et favoriser l'émergence d'un écosystème boursier capable de porter le développement de la French et de l'European Tech. La participation de l'ensemble des équipes de gestion européennes et internationales, basées à Paris et à Singapour permet de mener une analyse fondamentale fine et bottom-up, basée sur une appréciation équilibrée entre la qualité du modèle économique et la valeur intrinsèque des entreprises. Le fonds est également engagé dans une démarche durable adaptée aux enjeux spécifiques de la tech. Le fonds intègre environ 30 valeurs. Son actif est de 40 millions d'euros au 20/12/2022, intégrant l'apport d'Emergence.

Société de gestion indépendante, détenue par ses dirigeants et ses salariés, Amiral Gestion a été créé en 2003.

Au 30/11/2022, ses actifs sous gestion représentent 3,5 milliards d'euros, répartis entre plusieurs mandats dédiés

et 11 compartiments ouverts de sa SICAV Sextant. Amiral Gestion compte actuellement 57 collaborateurs, dont

près de la moitié est directement impliquée dans la recherche d'idées d'investissement.