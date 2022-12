elqano annonce une levée de fonds

(Boursier.com) — elqano démocratise l'accès à la connaissance dans les entreprises, et annonce aujourd'hui une levée de fonds de 900.000 euros auprès de Side Capital et de partenaires bancaires.

La start-up française a développé une solution logicielle qui permet de faciliter et d'accélérer le partage de connaissance dans l'entreprise grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Concrètement, un salarié d'une entreprise peut poser n'importe quelle question : elqano identifie le collaborateur compétent pour répondre à ses interrogations et lui apporter des éléments de réponses en temps réel, où qu'il se trouve, au sein de son entité, dans une autre filiale voire dans un autre pays.