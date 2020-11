ELOA réalise une levée de fonds de 5 ME auprès d'APRIL

ELOA réalise une levée de fonds de 5 ME auprès d'APRIL









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ELOA , la plateforme 'B2B' de simplification du crédit, de l'assurance et de la vente immobilière, a levé près de 5 ME auprès d'APRIL, leader du marché du courtage en assurance en France, et de ses business angels, déjà présents au capital depuis la levée de fonds de 1,3 ME bouclée fin 2018.

L'entrée d'APRIL comme co-actionnaire vise à renforcer la position d'ELOA sur le marché de la digitalisation de l'écosystème immobilier (crédit, assurance et vente) en lui donnant les moyens d'accélérer ses développements et son recrutement.

Depuis son lancement fin 2018 par Fabienne Laborde (ex-Guy Hoquet Immobilier), Ludovic Laborde (ex-A Vendre A Louer & Entities) et Jean-Christophe Boccon-Gibod (ex-BNP Paribas Cardif), ELOA s'est donnée pour mission de simplifier le crédit, l'assurance et la vente immobilière en adoptant une architecture ouverte permettant à l'ensemble des professionnels (du crédit, de la vente immobilière, de la gestion locative, de l'assurance) de collaborer sur une plateforme unifiée pour fluidifier les parcours clients, gagner en productivité et faciliter la vente.

Grâce aux 2.500 professionnels qui lui font confiance (comme les réseaux de courtiers IN&FI Crédit, Avisofi et Bankkeys, le constructeur de maisons individuelles Geoxia et l'assureur Groupama), ELOA gère aujourd'hui un encours de plus d'1MrdEUR de crédits (immobiliers et personnels).

Cette nouvelle levée de fonds permettra à ELOA de devenir le leader sur son marché en simplifiant la relation des entreprises du courtage, de la banque, de l'assurance et de l'immobilier avec leurs clients, leurs apporteurs et leurs fournisseurs. Les fonds levés seront notamment utilisés pour développer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme en simplifiant encore les parcours des professionnels et de leurs clients. Ils serviront également à développer la présence d'ELOA sur le marché des professionnels de l'immobilier, des courtiers et des banques et à recruter de nouveaux collaborateurs (développement IT, commercial et marketing opérationnel). Située à Orléans, ELOA emploie aujourd'hui 14 personnes et prévoit de doubler de taille dans les 6 prochains mois pour accompagner son développement commercial sur ses marchés stratégiques.

Cette prise de participation significative va permettre à APRIL d'accéder à une nouvelle brique technologique stratégique pour son développement et d'accélérer la digitalisation de son offre de services sur le marché du crédit et de l'assurance emprunteur.

"En investissant auprès des équipes d'ELOA, nous renforçons nos positions au sein de l'écosystème immobilier, après une première prise de participation dans la Centrale de Financement en 2018. Ce marché est stratégique pour APRIL, et Eloa nourrit notre ambition de fluidifier et améliorer l'expérience de nos partenaires et clients assurés" explique Sébastien Limousin, Directeur Distribution & Digital du groupe APRIL.