Eligo Bioscience annonce une levée de fonds de 30 M$

(Boursier.com) — Eligo Bioscience, socie?te? pionnie?re de l'e?dition ge?ne?tique, annonce une leve?e de fonds de 30 millions de dollars (27,5 millions d'euros), notamment afin de ge?ne?rer une preuve de concept chez les patients avec son premier candidat-me?dicament, EB005, traitant l'acne? mode?re? a? se?ve?re. Cette the?rapie ge?nique de nouvelle ge?ne?ration est base?e sur la technologie CRISPR de?veloppe?e par Eligo qui permet de corriger les ge?nes de?fectueux du microbiome. Le tour de table est mene? par Sanofi Ventures, accompagne? de Bpifrance a? travers le fonds InnoBio 2, et des investisseurs historiques d'Eligo Bioscience, Khosla Ventures et Seventure Partners.

Laia Crespo, partner chez Sanofi Ventures et Benoit Barteau, directeur d'investissement chez Bpifrance, rejoignent le Conseil d'Administration d'Eligo Bioscience.