Elicit Plant : financement à l'appui

(Boursier.com) — Elicit Plant, une agri-biotech spécialisée dans la résistance au stress hydrique qui s'appuie sur une plateforme de biostimulants d'origine végétale, annonce avoir obtenu une subvention de 2,5 ME et un financement en capital pouvant aller jusqu'à 5 ME, le biais du Programme d'accélération du Conseil Européen de l'Innovation (EIC).

L'accélérateur EIC aide les startups les plus prometteuses d'Europe à développer des innovations disruptives pour conquérir, voire créer, des marchés. Il s'agit d'un des dispositifs de financement public les plus compétitifs au monde pour les sociétés deep tech, avec lors de cette dernière session plus de 1.000 entreprises candidates et seulement 78 lauréats. A ce jour, parmi l'ensemble des startups qu'a accompagné l'accélérateur EIC, 12 sont devenues des licornes et 112 des centaures. Les startups qui ont intégré le programme EIC ont par la suite levé plus de 10 MdsE d'investissement et la valorisation globale des entreprises du portefeuille EIC dépasse 40 MdsE.